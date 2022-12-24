Почти 82% опрошенных врачей больше доверяют оригинальным препаратам

Опрос проводился с 5 по 9 декабря 2022 года, в нем приняли участие 275 врачей.

Основные аргументы врачей, отдающих предпочтение оригинальным лекарствам, – обширная доказательная база оригинальных препаратов (они проходят больше испытаний), более длительный опыт использования. Также врачи ожидают от оригинальных лекарств большей эффективности и меньшего числа побочных эффектов (такие причины названы при ответе в свободной форме).

Врачам часто (так ответили 37%) или иногда (30,9%) приходится объяснять пациентам разницу между оригинальными и воспроизведенными препаратами.

Не все опрошенные врачи знают разницу между биоаналогами и дженериками: ее могут назвать 71,6% респондентов. Пациенты тем более не видят разницы между биоаналогами и дженериками. И все же 17,8% врачей ответили, что пациенты больше доверяют биоаналогам, чем дженерикам.

60,7% респондентов не хотят переключать пациентов с оригинальных препаратов на биоаналоги. Некоторые прибегают к этому в случае необходимости и исходя из оценки финансовых возможностей пациента.

При замене оригинального препарата на биоаналог (так ответили 48,4% врачей) пациенты чаще всего не замечают разницы. С жалобами на ухудшение самочувствия после перехода на биоаналог сталкивались 38,2% врачей, а 12% респондентов ответили, что их пациенты прекращали прием биоаналога после приема оригинального лекарства.

Большей части опрошенных врачей приходилось иметь дело с жалобами пациентов на побочные эффекты биоаналогов. Никогда не получали таких жалоб 43,3% респондентов. В практике большинства врачей, которым сообщали о возникших побочных эффектах, до обращения в Росздравнадзор дело не доходило – так ответили 42,9% опрошенных. Хотя бы по части жалоб обращались в ведомство 15,6% врачей.