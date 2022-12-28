Мантуров и глава Башкортостана дали старт производству препарата «Фактор свертываемости крови VIII»

Заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дали старт производству препарата «Фактор свертываемости крови VIII» на площадке компании «Фармстандарт-УфаВИТА».

Церемония запуска прошла в режиме телемоста из Центра управления Республикой Башкортостан, сообщили в пресс-службе кабмина.

Гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий МНН фактор свертываемости крови VIII (торговое наименование «Эйтоплазм»), необходим для лечения гемофилии (редкое, орфанное заболевание, связанное с нарушением процесса свертываемости крови). Это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, говорится в сообщении.

«Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан – одна из наших важнейших задач в области фармацевтики», – заявил Мантуров.

«Мы всегда рады открытию в республике новых производств. Сегодня предприятие „Фармстандарт-УфаВИТА” развивается при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за эту помощь. Я также очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году», – сказал Хабиров.

Этот препарат планируется ввести в гражданский оборот в первом квартале 2023 года. Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нем системы здравоохранения Российской Федерации, подчеркнули в правительстве.

Ранее стало известно о том, что «Фармстандарт-УфаВИТА» в декабре 2022 года запускает новое производство.

gxpnews