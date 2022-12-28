Правительство продлило программу льготного кредитования закупок импортной продукции

Правительство продлило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Она будет действовать до 30 октября 2023 года.

Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции продлена до 30 октября 2023 года. Такое постановление № 2354 от 20.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято из-за того, что эта мера поддержки востребована, отмечается на сайте правительства. По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 года.

Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это около 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд руб., в 2024 – 19,5 млрд руб.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Средства льготных кредитов можно направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы, писал «ФВ». В конце июня правительство расширило программу, в список попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik