FDA одобрило препарат Acer Therapeutics от генетических заболеваний

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Acer Therapeutics для лечения пациентов с типом генетического расстройства, называемого нарушениями цикла мочевины (UCD). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт регулятора.

Препарат фенилбутират натрия может использоваться в качестве дополнительной терапии к стандартному лечению пациентов с UCD с определенными недостатками.

UCD – это генетическое заболевание, которое вызывает накопление токсичного аммиака в крови из-за дефицита отдельных ферментов.

Компания повторно подала заявку на маркетинг препарата в июле после того, как в июне получила так называемое полное ответное письмо от FDA.

FDA ранее потребовало прекратить продажу «Терафлю» из-за его неэффективности.

gxpnews