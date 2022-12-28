В России к 2029 году будет производиться по полному циклу вакцина против ротавируса от «Фарм Эйд»

Было решено закончить строительство завода, оставленного компаниями Pfizer и «НоваМедика», чтобы наладить на новом предприятии выпуск отечественных вакцин, которые до этого закупались за рубежом. Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор фармкомпании, владелец завода «Фарм Эйд» Азамат Метов, полный цикл производства первого препарата в России запустят в 2029 году.

Первой вакциной, которую будут производить на заводе, станет препарат против ротавируса.

«В России не было собственных технологий производства ротавирусной вакцины, а при формировании своего портфеля мы сосредоточились только на отсутствующих продуктах. Распространенность ротавирусов – серьезная проблема в нашей стране. Данные Роспотребнадзора подтверждают, что у нас выраженный рост заболеваемости», – заявил Метов.

Компания сейчас производит вакцину за рубежом, доставляя препарат в РФ посредством авиаперевозки. Первыми технологическими процессами, которые «Фарм Эйд» намерена приземлить в России, станут вторичная упаковка, хранение и контроль качества вакцины от ротавируса.

«Далее – первые валидационные пуски технологического оборудования для розлива и сведения препаратов. Это мы планируем сделать до конца 2025 года. Потом начинается достаточно сложный процесс – перенос полного цикла технологий создания вакцины. Полностью самостоятельно производить вакцину мы начнем в 2029 году», – пояснил Азамат Метов.

Как стало известно ранее, российские компании приостановили локализацию вакцин от ротавируса и ветрянки.

gxpnews