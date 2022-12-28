Частный инвестор планирует купить 50,1% акций индийской Suven Pharma

Крупный частный инвестор Advent International купит 50,1% акций Suven Pharmaceuticals у своего промоутера Jasti family и рассмотрит возможность слияния с аналогичной компанией в своем портфеле, сообщил индийский производитель лекарств в понедельник, 26 декабря.

Он заявил, что инвестор намерен изучить возможность слияния Suven со своей стопроцентной собственностью Cohance Lifesciences для создания компании, специализирующейся на активных фармацевтических ингредиентах, а также на разработке контрактов и производстве, пишет Reuters.

«Опыт и ресурсы (Advent) положат начало следующему этапу роста Suven. Это поможет нам предложить более широкий набор услуг», – сказал управляющий директор Suven Венкатешварлу Джасти.

По состоянию на последнее закрытие рыночная капитализация Suven составляла 126 млрд индийских рупий ($1,52 млрд), а промоутер Jasti Property and Equity Holdings Private Ltd владел 60% акций, согласно данным Refinitiv.

gxpnews