FDA дополнило инструкцию к популярному средству экстренной контрацепции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дополнило инструкцию к средству Plan B One-Step (levonorgestrel) о том, что таблетка не воздействует на протекание уже существующей беременности, передает Reuters.

Информация для потребителей, распространяемая вместе с принимаемой после незащищенного полового акта таблеткой, известной как Plan B One-Step, теперь ясно дает понять, что ее механизм действия не влияет на имплантацию яйцеклетки. В инструкции объясняется, что действие Plan B One-Step направлено на процессы до выхода яйцеклетки из яичника.

Препарат экстренной контрацепции Plan B One-Step доступен для потребителей без рецепта с 2013 года, уточняет агентство.

Внимание властей США к противозачаточным средствам повысилось после того, как Верховный суд страны в июне отменил решение «Роу против Уэйда», согласно которому женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

FDA также опубликовало пояснение в разделе вопросов и ответов на своем веб-сайте, где на вопрос «Является ли Plan B One-Step абортивным средством?» был дан ответ: «Нет».

gxpnews