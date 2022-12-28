Минздрав Чувашии уличили в сговоре с поставщиком оборудования для онкотерапии

Вызвавшая претензии УФАС закупка на общую сумму 340 млн рублей была объявлена 29 апреля 2020 года. Согласно условиям контракта, исполнитель должен был поставить линейный ускоритель с принадлежностями – укладкой, системой позиционирования и верификации положения пациента, также компьютерный томограф для нужд Республиканского клинического онкологического диспансера.

Тендер выиграло ЗАО «ДРГ Техсистемс» с ускорителем Varian Clinac iX, собранным на мощностях «Фабрики РТТ», системой ExacTrac от немецкой BrainLab AG и томографом от GE за 324 млн рублей. Условия конкурса вызвали претензии со стороны участников рынка – по их мнению, параметры ускорителя и включение в список закупки ExacTrac ограничивало число участников закупки. В УФАС жаловались «Айди Партнер», «НьюМедТех» и «Ренталити», но тогда регулятор не нашел нарушений.

Однако именно жалоба последней компании стала впоследствии отправной точкой для расследования УФАС. Как выяснил антимонопольный орган, интересы заказчика – Минздрава Республики Чувашии – при рассмотрении этой жалобы в УФАС по доверенности от Минздрава представлял сотрудник поставщика – ЗАО «ДРГ Техсистемс». В марте 2020 года он подписал договор на оказание консультационных услуг победителю тендера, а позднее, в декабре 2020 года, представлял интересы уже своей компании в арбитражном споре с Минздравом Чувашии. Его фамилия в материалах дела не раскрывается.

Кроме того, в ходе расследования УФАС выяснилось, что НМЦК, помимо запроса по КТ от GE Healthcare, составлена по коммерческим предложениям трех компаний – ООО «Фабрика РТТ», ЗАО «ДРГ Техсистемс» и ООО «ТД «Синергия» (связана с ООО НТЦ «Синергия»). Последняя компания по состоянию на апрель 2020 года не участвовала в поставках медоборудования, Минздрав не смог объяснить, почему направил запрос на коммерческое предложение именно ей. УФАС, запросив Федеральную налоговую службу, по начисленным взносам в Пенсионный фонд вычислило сотрудника, который с 2018 по 2020 год работал во всех трех компаниях, из чего УФАС сделало вывод о наличии «общей взаимосвязи» между юрлицами. Также стало известно, что «ДРГ «Техсистемс» для выполнения обязательств по выигранному конкурсу приобрело оборудование непосредственно у ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» и ООО «НТЦ Синергия».

По результатам разбирательства в декабре 2022 года Минздрав Чувашии и ЗАО «ДРГ Техсистемс» признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения при закупке ускорителя. «Заключенное соглашение привело к ограничению конкуренции и снижению количества участников закупки», – прокомментировала решение врио заместителя руководителя регионального УФАС Анна Шевченко.

Комиссия УФАС не стала выдавать предписание, а также передавать дело для назначения штрафов или уголовного производства, следует из решения регулятора.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «ДРГ Техсистемс» на 100% принадлежит американской DRG International. В 2021 году компания выручила 412,7 млн рублей, чистая прибыль составила 28,8 млн рублей. В 2020 году компания заняла 55-ю строчку в ТОП100 крупнейших поставщиков медизделий на рынке госзаказа по версии Аналитического центра Vademecum, но в 2021 году не попала в рейтинг.

Завод «Фабрика РТТ» входит в контур структур «Р-Фарм» и занимается сборкой линейных ускорителей Varian в подмосковной Дубне. Компания «НТЦ «Синергия» принадлежит Вениамину Тонкому.

UPD. В новость от 26 декабря 2022 года внесены изменения в связи с уточнением корректного параметра конкурса (НМЦК), который определялся по коммерческим предложениям «Фабрики РТТ», «НТЦ «Синергия» и «ДРГ Техсистемс».

Фото: rkod.med.cap.ru



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