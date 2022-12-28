МВД предложило наказывать за вождение под воздействием лекарств

МВД разместило проект поправок в статью 12.8 КоАП, позволяющих наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это могут штрафовать или лишать прав.

Водителей предложили наказывать за употребление лекарственных средств, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. С соответствующей инициативой выступило МВД, разместив на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в статью 12.8 КоАП. За прием препаратов могут штрафовать или лишать автолюбителей прав.

«Отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение ‎к ответственности за управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, могущие ухудшать его реакцию ‎и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к документу.

В июле Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Также после его создания предлагалось наносить на упаковки таких лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей, писал «ФВ».

В конце ноября Конституционный суд пришел к выводу о неопределенности критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов, и указал законодателю исправить выявленный пробел. Согласно выводам суда, управление автомобилем под воздействием препаратов, которые способны ухудшить реакцию водителя, хотя и является противоправным деянием, запрещенным ПДД, но не образует состава административного правонарушения. Действующий закон предполагает административную ответственность только за управление транспортным средством водителем, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества.

Фото: fanjianhua/ru.freepik.com

Артем Косенок

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