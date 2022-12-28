Продлена программа льготного кредитования закупок импортных лекарств и фармпродукции

Специальная программа льготного кредитования закупок импортной продукции, важной для экономики, будет действовать до 30 октября 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение принято из-за востребованности этой меры поддержки, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд рублей, в 2024 году – 19,5 млрд рублей. Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года», – говорится в сообщении.

В перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, в частности, вошли лекарства и фармацевтическая продукция.

Средства льготных кредитов можно направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин, пояснили в правительстве.

Кабмин запустил программу льготного кредитования закупок импортной продукции в мае текущего года. «По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 года. Продление такой возможности позволит еще большему числу предприятий снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов», – подчеркнули в пресс-службе.

gxpnews