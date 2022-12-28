Мошенники в социальных сетях торгуют лекарствами от имени АСНА

Мошенники в telegram-каналах торгуют лекарствами от имени АСНА, запрашивая предоплату перед заказом.

В telegram-каналах появились мошенники, представляющиеся интернет-аптекой АСНА. Об этом «ФВ» сообщили в организации.

Неизвестный представляется администратором сайта АСНА. Через социальные сети лекарства продаются под предлогом того, что их нет в наличии на сайте. Организация провела самостоятельную проверку нарушения, связавшись с мошенниками напрямую в telegram. В компании попробовали заказать препараты «Флемоксин солютаб» и «Плаквенил».

Мошенник сообщил, что у него в наличии 47 пачек этих препаратов. На вопрос о самовывозе он ответил отрицательно. Озвученная цена доставки составила 200 руб. Мошенник сразу запросил предоплату на карту. Он также заявил, что лекарства промаркированы, а курьер привезет чек. На вопрос о том, есть ли в наличии популярный сейчас «Оземпик», нарушитель ответил отрицательно.

В августе сообщалось, что число мошенников, ведущих деятельность под видом онлайн-аптек, выросло за первые полгода 2022 года почти в два раза: было выявлено 32 нелегальных ресурса. За шесть месяцев прошлого года — 14, писал «ФВ».

Руслан Мавлиханов

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