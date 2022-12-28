«ПСК Фарма» исполнила обязательства по первому офсетному контракту с Московской областью в срок

Первый офсетный контракт с Московской областью на 1,7 млрд рублей «ПСК Фарма» заключила в 2019 году. Соглашение предусматривает гарантию поставок определенной номенклатуры лекарств для региона в течение нескольких лет в обмен на инвестиции в создание или модернизацию производства. Контракт с Московской областью предполагал вложения не менее 1 млрд рублей в организацию производства 26 наименований лекарств для терапии ревматических, онкологических и бронхолегочных заболеваний.

«ПСК Фарма» выполнила условия по инвестициям и приступила к поставкам лекарств, как и предполагалось, с начала 2022 года. Благодаря механизму офсетного контракта регион будет гарантированно получать жизненно важные препараты по доступной фиксированной цене в течение восьми лет.

В настоящий момент в портфеле производителя – 58 препаратов, более 60 находится в разработке и на стадии регистрации. «ПСК Фарма» удалось закрыть потребность Московской области и российского рынка в целом по препаратам для терапии астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – сейчас компанией представлен самый широкий среди отечественных производителей ассортимент в этом сегменте. Многие из этих препаратов сложны в производстве, компания освоила выпуск на высокотехнологичном оборудовании лекарств в различных формах – аэрозоля, капсул и растворов для ингаляции. В то же время «ПСК Фарма» уделяет особое внимание подтверждению эффективности и безопасности лекарств. Ингаляционные препараты проходят в том числе третью фазу клинических исследований, хотя такая обязанность не установлена законодательством.

«ПСК Фарма» продолжает инвестировать в развитие производства. В 2022 году компания заключила с Московской областью еще один офсетный контракт на 4,5 млрд рублей. Компания обязуется вложить в производство еще минимум 1 млрд рублей с тем, чтобы с 2025 по 2031 год поставлять препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, ревматоидного артрита, легочной гипертензии, идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и гиперфосфатемии у взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью. В реализации этого проекта производителю помогает собственный R&D-центр, в штате которого около 90 человек. Компания располагает собственными лабораториями, оснащенными всем современным оборудованием, что удешевляет и ускоряет процесс выхода лекарств на рынок. Всего, по словам гендиректора «ПСК Фарма» Евгении Шапиро, в компании работают около 400 человек.

В создание первой очереди своей площадки в ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» вложила 4 млрд рублей, вторая очередь обойдется инвестору в 2-3 млрд рублей. В номенклатуре заключенных с регионом офсетных контрактов – препараты, производимые не только методом химического синтеза, но и биотехнологические лекарства, причем по некоторым позициям предусмотрена локализация до стадии субстанции. У «ПСК Фарма» уже действует цех по производству субстанций для химических препаратов, строится блок и для биосубстанций. В проекты по субстанциям будет вложено совокупно 1,2 млрд рублей, включая 500 млн льготного займа, полученного от Фонда развития промышленности.

Кроме того, компания планирует инвестировать около 500 млн рублей в организацию производства вспомогательного сырья. Сейчас под эти цели проектируется отдельное здание, которое будет построено в ОЭЗ «Дубна» рядом с действующим производством. «Импортозамещение сопутствующего сырья необходимо для фармотрасли, до недавнего времени зависимой в этой области от зарубежных поставщиков», – объясняет Евгения Шапиро.

Фото: «ПСК Фарма»

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