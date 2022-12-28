Структура Виктора Харитонина стала совладельцем «Здравсервиса» Дмитрия Сокола и Олега Богомолова

С 27 декабря тульские ООО «Здравсервис», ООО «Медтехсинтез» и ООО «Фармдинамика», занимающиеся фармдистрибуцией, на 100% принадлежат компании «Здесь аптека». В «Здесь аптека» 49% – у «Огмент инвестментс лимитед» (была основным владельцем «Фармстандарта» как минимум на конец 2020 года), 28,5% – у Дмитрия Сокола и 22,5% – у Олега Богомолова. «Здравсервис» и «Медтехсинтез» в свою очередь владеют ООО «Здравсервис юг».

До прихода «Фармстандарта» «Здравсервис», «Медтехсинтез» и «Фармдинамика» принадлежали напрямую Соколу (у него было 55%) и Богомолову (остальные 45%).

«Здравсервис», по данным RNC Pharma, занимает 18-ю позицию в рейтинге фармдистрибьюторов по доле рынка по итогам первых трех кварталов 2022 года. DSM Group сообщала, что «Здравсервис» за девять месяцев отгрузил товара на 16,5 млрд рублей. Совокупная выручка всех четырех компаний дистрибьютора, по данным «СПАРК-Интерфакс», за 2021 год составляла 20,4 млрд рублей.

«Здравсервис» работает преимущественно на коммерческом рынке. По данным того же «СПАРК-Интерфакс», сумма контрактов дистрибьютора на бюджетном рынке составила за 2021 год 2,6 млрд рублей. «Фармстандарт» же – один из лидеров российского рынка лекарственного госзаказа.

У Сокола и Богомолова есть и розничный бизнес – аптечная сеть, работающая под брендами «Твой доктор» и «Здесь аптека». В партнерстве с омской «Фармакопейкой» тульская сеть заняла 15-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2022 года. Сети входят в партнерство «ИРИС».

В 2021 году Сокол и Богомолов купили московскую сеть «Век живи» (67 аптек на момент покупки), а в 2022 году заняла точки воронежской «Фармии» (45 аптек).

Дмитрий Сокол вечером во вторник не ответил на вопросы, Vademecum направил запрос в «Фармстандарт».

Фото: logistics.ru

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