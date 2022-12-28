В ЕАЭС к 2024 году локализуют производство защищенных патентом дорогостоящих препаратов

Так, планируется локализовать производство фармсубстанций для изготовления онкопрепаратов, находящихся сейчас под патентной защитой. Это атезолизумаб (Тецентрик от Roche, стоимость препарата составляет 215,93 тысячи рублей за упаковку в дозировке 1 200 мг на 20 мл), регорафениб (Стиварга от Bayer, 159,42 тысячи рублей за упаковку), блинатумомаб (Блинцито от Amgen, 156,07 тысячи рублей за упаковку), обинутузумаб (Газива от Roche, 155,47 тысячи рублей за упаковку).

Кроме того, в список попадут нилотиниб (Тасигна от Novartis, 128,2 тысячи рублей за упаковку из 8 таблеток), вемурафениб (Зелбораф от Roche, 43,18 тысячи рублей за упаковку), ниволумаб (Опдиво от BMS, 31,08 тысячи рублей за флакон в дозировке 4 мл), рамуцирумаб (Цирамза от Eli Lilly, 27,98 тысячи рублей за упаковку), панитумумаб (Вектибикс от Amgen, 22,46 тысячи рублей за упаковку) и другие.

Также в ЕАЭС планируется наладить производство субстанций для создания препаратов от дефицита лизосомной кислой липазы – Канума (себелипаза альфа) от Alexion (принадлежит AstraZeneca) стоимостью 430 тысяч рублей за упаковку, от гепатита C – Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) производства AbbVie (171,74 тысячи рублей за упаковку), от ревматоидного артрита – Симпони (голимумаб) от MSD по цене 48,2 тысячи рублей за упаковку, а также для лечения возрастной макулодистрофии и пролиферативной диабетической ретинопатии – Луцентис (ранибизумаб) от Novartis (38,55 тысячи рублей за упаковку) и гиперлипидемии (Пралуэнт (алирокумаб) от Sanofi, 26,6 тысячи рублей за упаковку).

Планируется организовать и совместное с Россией производство вакцин от полиомиелита, для профилактики COVID-19, бешенства, брюшного тифа, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита A и B, ВПЧ, гриппа, кори, краснухи, паротита, менингококковой инфекции, ротавируса и других заболеваний.

В середине декабря ЕЭК также утвердила «дорожную карту» по переходу регистрации медизделий на евразийские правила, подразумевающую мониторинг испытательных лабораторий, подготовку инспекторов и экспертов для процесса регистрации, налаживание информационного взаимодействия в сфере медизделий между странами – членами ЕАЭС и дальнейшую оптимизацию процесса обращения медизделий.