WSJ сообщил о вступлении медицины в «эру дорогих лекарств» стоимостью в миллионы долларов

В мире начинается эра дорогих лекарственных препаратов, цены на которые исчисляются миллионами долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, американские и европейские регуляторы с августа одобрили четыре новых препарата для лечения редких генетических заболеваний за один курс, стоящих не менее $2 млн. Цена на лекарство для борьбы с гемофилией B Hemgenix компании CSL достигла рекордных $3,5 млн. Препарат Skysona компании Bluebird для лечения редкого неврологического заболевания у детей стоит $3 млн, а производимое этой же компанией лекарство Zynteglo против наследственного заболевания крови – $2,8 млн.

По оценкам консалтинговой компании McKinsey, число подобных препаратов на медицинском рынке продолжит расти. В 2024 году, возможно, будут представлены около 30 новых методов генной терапии.

«Это инновационный грузовой состав, который направляется к негибкой страховой системе. Плательщики не в состоянии сказать нет, потому что у пациентов не будет другого варианта», – считает глава базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) Института клинико-экономических исследований Стивен Пирсон.

Большинство лекарств в списке «многомиллионных препаратов» относятся к генной терапии, пишет WSJ. По мнению их производителей, такое лечение способно либо полностью вылечить пациентов с редкими генетическими заболеваниями, либо на долгое время гарантировать улучшение здоровья. Разработчики также отмечают, что некоторые новые лекарства позволят сэкономить средства в долгосрочной перспективе, так как пациентам не нужно будет всю жизнь пользоваться устаревшими методами лечения.

При этом, как указывает The Wall Street Journal, страховщики не готовы к разовым крупным выплатам. Они уверены, что из-за внедрения дорогих инструментов генной терапии и роста расходов на здравоохранение могут повыситься страховые взносы, прежде чем можно будет говорить о финансовой экономии.

Самым дорогим препаратом в мире ранее считался Zolgensma швейцарской компании Novartis. Достаточно одного укола стоимостью $2,1 млн для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у ребенка.

gxpnews