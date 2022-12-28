Розничный ветрынок в октябре и ноябре вернулся к прежним тенденциям потребления

RNC Pharma сообщила, что розничный ветеринарный рынок в октябре и ноябре вернулся к прежним тенденциям потребления, характерным для этого сезона. Всего с начала года продажи препаратов достигли 18,8 млрд руб.

Продажи ветеринарных препаратов на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2022 года (без учета онлайн-сегмента) достигли 18,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Прирост относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в рублях составил -5,2%. Это еще сказываются относительно высокие уровни активности потребителей в октябре-ноябре 2022 года, результат весны-лета текущего года находился в минусе, отмечают аналитики RNC Pharma. Натуральная динамика относительно января—ноября 2021 года составила -20,7% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего с начала года в офлайн-канале розничного рынка было реализовано 123,4 млн МЕД ветпрепаратов.

В ноябре 2022 года общая долгосрочная рублевая динамика была зафиксирована на уровне -1,4% (в рублях). Всего было реализовано препаратов на сумму 1,36 млрд руб., а вот краткосрочные показатели роста уходят в минус, динамика продаж к октябрю 2021 года составила -17%. Но итоги ноября этого года с точки зрения показателей прироста принципиальных отличий от октябрьских результатов не имели. Здесь сказывались все приметы «низкого сезона», примерно такую же краткосрочную динамику аналитики фиксировали в ноябре 2021 года, фактически рынок плюс-минус вернулся к нормальному потреблению. Тем более что запасы препаратов, сформированные во время ажиотажного марта 2022 года, подошли к концу, и потребители начали возвращаться к активным покупкам.



Натуральная динамика в ноябре тоже показала один из лучших результатов года, здесь прирост в минимальных единицах зафиксирован на уровне -15,7%. Несмотря на то, что речь идет об отрицательных значениях, лучшие показатели фиксировались только в марте 2022 года, тогда он составил -10,6%.

Общий ассортимент торговых марок, представленных в розничном канале ветеринарного рынка (без учета онлайн-сегмента), составил по итогам января—ноября 2022 года 1263 наименования. Это на 18 позиций больше, чем годом ранее. Среди наименований, которые в текущем году характеризовались максимальной динамикой, аналитики отмечают вакцину для профилактики ряда инфекционных заболеваний у кошек «Биофел» чешской компании «Биовета». Продажи препарата за год выросли в 23 раза. Также речь идет о российском препарате для предотвращения рвоты различного генеза у собак и кошек «Маропиталь» компании «Апиценна» (рост в 21 раз). Сопоставимыми темпами росли продажи еще одного отечественного продукта, препарата для улучшения функционирования и поддержания работы почек «Нефроантитокс» компании «Агробиопром» (в 20,5 раза), но общие объемы продаж пока были примерно вдвое ниже, чем у предыдущих примеров.

Несмотря на общую отрицательную натуральную динамику, примеров кратного роста продаж на розничном ветеринарном рынке тоже было много. Хорошие результаты продемонстрировал, в частности, «Миоксил» российской компании «Новая группа» (рост натурального объема продаж в 679 раз в МЕД). В зависимости от дозировки препарат применяется в качестве седативного, миорелаксирующего и обезболивающего средства как для сельскохозяйственных животных, так и для МДЖ. Значительную динамику демонстрировали также продажи антибактериального препарата для лечения сельскохозяйственных животных «Ветбициллин» (рост в 36 раз) белорусской «Белвитунифарм».

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Артем Косенок

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