Из-за механических включений в растворе производитель отзывает серию преднизолона

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) сообщила о том, что компания АО «НПЦ „Эльфа”» решила отозвать из обращения серию лекарственного препарата «Преднизолон Эльфа». Об этом пишет «Катрен Стиль» со ссылкой на соответствующее информационное письмо.

Отзыву подлежит серия PS-752 препарата «Преднизолон Эльфа, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл 1 мл, ампулы (3), пачки картонные» производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия). Росздравнадзор в ноябре прекратил ее обращение в связи с обнаруженными в ходе проверки механическими включениями в растворе.

При обнаружении указанной серии препарата аптекам и медучреждениям следует вернуть ее поставщику (производителю), предоставив в территориальный орган Росздравнадзора подтверждающие это сведения. Кроме того, АО «НПЦ „Эльфа”» необходимо предоставить в Росздравнадзор сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата.

gxpnews