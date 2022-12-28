ПГФА поможет группе фармкомпаний «Эдвансд» локализовать производство субстанций

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) заключила договор о сотрудничестве с группой фармацевтических компаний «Эдвансд». Одно из предприятий группы локализовано в поселке Куеда Пермского края. Сейчас на заводе работают более 50 высококвалифицированных сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ПГФА.

Тем не менее вопрос кадрового обеспечения для растущего предприятия стоит довольно остро. Как подчеркнул в рамках церемонии подписания соглашения ректор фармацевтической академии Владимир Лужанин, реализация совместной программы между вузом и предприятием позволит проводить раннюю профориентацию школьников Пермского края, в том числе ребят, заканчивающих обучение в средних школах поселков Куеда и Чернушка.

«При поддержке вуза и частной компании школьники, которые уже сегодня интересуются биологией, химией, инженерией, смогут в будущем поступить на различные специальности в Пермскую фармацевтическую академию, а закончив обучение, будут точно знать, что их ждут гарантированные рабочие места в родном Пермском крае», – сказал ректор.

Стороны также наметили сотрудничество в рамках научной деятельности, R&D-разработок, в том числе в рамках созданного при поддержке губернатора региона Дмитрия Махонина фармацевтического кластера.

«Целью группы „Эдвансд” является локализация производства фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации. Компания активно сотрудничает с российскими научными центрами, совместно с учеными ведет поиск наиболее эффективных молекулярных соединений, способных бороться с опасными заболеваниями. Мы очень горды, что сегодня к этой работе присоединяется Пермская фармацевтическая академия, имеющая огромный научный и технологический потенциал», – отметил генеральный директор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

gxpnews