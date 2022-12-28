«Вертекс» планирует завершить год с выручкой около 17,4 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Вертекс» планирует завершить 2022 год с выручкой порядка 17,4 млрд рублей без НДС. По предварительным данным, это на 23% больше, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе компании.

«Традиционно основная часть в объеме продаж фармкомпании „Вертекс” пришлась на лекарства – 93% в натуральном (109 млн упаковок) и 89% в денежном выражении. Всего „Вертекс” продал 117,3 млн упаковок продукции с учетом косметических средств, БАД и изделий медицинского назначения. В сравнении с 2021 годом объем продаж как лекарств, так и всей продукции вырос на 11% в натуральном и на 25% в денежном выражении», – говорится в сообщении.

Объем инвестиций в объекты компании на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в 2022 году превысил 400 млн рублей. Часть из них пришлась на начало строительства нового производственно-складского корпуса. Для реализации проекта «Вертекс» учредил дочернюю компанию «Биоген». В 2023 году строительные работы будут продолжены. С начала инвестиций АО «Вертекс» в ОЭЗ около 10 лет назад их сумма с учетом 2022 года составила около 8,9 млрд рублей в инновационно-производственный комплекс АО «Вертекс» и новый объект.

В уходящем году компания также продолжила выводить на рынок новые продукты и приняла участие в национальном проекте «Производительность труда».

«Вертекс» ранее объявил о планах выхода на рынок Ирака.

gxpnews