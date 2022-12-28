«Алтайвитамины» возобновило прерванное из-за санкций производство препарата от астмы

Фармацевтическое предприятие «Алтайвитамины» (системообразующее в Алтайском крае) возобновило производство по импортозамещению препарата от астмы, которое было прервано на шесть месяцев из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании Евгения Баташова.

Комплектующие из Европы для препарата, ежегодно выпускаемого в объеме более 1 млн штук, заместили с помощью партнеров из Китая.

Производство аэрозоля приостановили в мае из-за проблем с поставкой комплектующих из Европы.

«Удалось возобновить производство. Первая партия продукции у нас выйдет 30 января», – заявил Баташов.

Объемы производства – около 500-600 тысяч упаковок в январе-феврале 2023 года.

«Мы выстроили новые логистические цепочки, плюс производитель увеличил срок производства комплектующих», – пояснил Евгений Баташов.

По его словам, при замене субстанции для препарата сложность заключается еще и в том, что необходимо не только найти поставщиков, но и подтвердить в Минздраве России, что смена упаковки и активной субстанции не повлияет на качество лекарства.

gxpnews