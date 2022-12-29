Цены на ЖНВЛП повысились на 1,8% с начала года

Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП повысилась за 11 месяцев этого года на 1,8%. Ранее в Минздраве сообщали о росте цен на 2,3%, что ниже уровня инфляции.

За 11 месяцев 2022 года цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли на 1,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В надзорном органе отметили, что в целом это свидетельствует о стабильности ситуации. Всего Перечень ЖНВЛП включает 811 позиций.

В конце ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за год выросли на 2,3%. Министр отметил, что это ниже уровня инфляции в стране.

Также и в ФАС ранее заверяли, что не фиксируют увеличения цен на препараты. При этом на некоторые лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП наблюдается небольшое снижение цен.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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