ВОЗ призвала усилить проверки медикаментов в связи с заражением лекарства от рака бактериями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти стран организовать тщательную проверку качества медицинских препаратом после обнаружения в Йемене и Ливане в партии лекарства Methotrex (метотрексат), применяемого при лечении рака, синегнойной палочки.

«Вероятно, что этот продукт мог быть распределен и в другие страны через неофициальные рынки. Таким образом, важно выявить и изъять этот зараженный продукт из обращения, чтобы предотвратить нанесение вреда пациентам», – подчеркнули в опубликованном ВОЗ информационном бюллетене (цитата по ТАСС).

В организации указали на то, что зараженный метотрексат мог попасть и в другие государства через неофициальные рынки. По данным ВОЗ, препарат Methotrex из партии MTI2101BAQ, дозированный по 50 мг, изначально был предназначен для индийского рынка. В Йемен и Ливан это лекарство было завезено «вне регулируемой цепочки поставок». В связи с этим производитель препарата, компания SELON Laboratories Pvt Ltd, заявил, что не может гарантировать безопасность продукта.

После сообщений из педиатрических лечебниц в Йемене и Ливане о нанесенном препаратом вреде в обеих странах было проведено микробиологическое тестирование, которое выявило наличие синегнойной палочки, что «указывает на заражение продукта», отметили в ВОЗ.

Организация призвала «усилить наблюдение и тщательно осуществлять контроль за цепочками поставок из стран и регионов», в которые мог попасть зараженный метотрексат.

Синегнойная палочка является возбудителем внутрибольничных инфекций у человека. Она обитает в воде и почве. Лечение затруднено ввиду ее высокой устойчивости к антибиотикам. Заражение синегнойной палочкой может привести к летальному исходу.

Метотрексат оказывает иммуносупрессивное действие. Применяется при лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний.

gxpnews