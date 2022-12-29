Индийский дженерик Paxlovid получил поддержку ВОЗ

Дженерик противовирусного препарата для лечения COVID-19 Paxlovid индийской компании Hetero был добавлен в список программы предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения, который служит перечнем для закупки лекарств развивающимися странами. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Компания заявила, что Nirmacom (нирматрелвир) является дженериком перорального противовирусного препарата Pfizer от COVID-19, Paxlovid, основного ингибитора протеазы SARS-CoV-2 (Mpro). Комбинированная доза Nirmacom будет содержать нирматрелвир 150 мг (две таблетки) и ритонавир 100 мг (одна таблетка), отмечает издание.

Hetero заявила, что заключила лицензионное соглашение с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) при поддержке Организации Объединенных Наций на производство и продажу дженерика в странах с низким и средним уровнем доходов населения.

ВОЗ рекомендовала использовать Paxlovid от Pfizer для лечения пациентов из групп высокого риска с легкой и средней степенью тяжести протекания коронавируса.

Hetero уточнила, что Nirmacom будет доступен только по рецепту, и его необходимо начать принимать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов. Компания намерена производить препарат на своем предприятии в Индии.

gxpnews