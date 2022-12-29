В Псковской области экс-руководителей «Фармации» осудили за присвоение 13 млн рублей

Псковский областной суд оставил в силе приговор по делу пяти сотрудников великолукского муниципального предприятия «Фармация», признанных виновными в присвоении денежных средств. Им надлежит солидарно вернуть организации свыше 13 млн руб.

Псковский областной суд оставил в силе обвинительный приговор Великолукского городского суда, который признал пятерых сотрудников «Фармации» виновными в присвоении денежных средств. Осужденные получили условные сроки, однако их обязали вернуть предприятию более 13 млн руб., следует из апелляционного определения, которое опубликовано на сайте облсуда.

В октябре Великолукский городской суд установил, что в состав организованной преступной группы входили бывшие директор, ее заместитель по финансам, главный бухгалтер, бухгалтер и бухгалтер-кассир централизованной бухгалтерии. На протяжении полутора лет они систематически начисляли и выплачивали себе незаконные премии в среднем размере 100—200% оклада за счет фонда заработной платы и чистой прибыли, которые не были предусмотрены коллективным договором. Суммарно каждая из обвиняемых за полтора года получила от 1,5 млн до 2,1 млн руб. в виде бонусов, а затем с 2013 по 2016 год они совместно получили еще свыше 3 млн руб., следует из судебного акта.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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