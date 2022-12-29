«Круг добра» получил возможность формировать резерв лекарств и медизделий

Правительство расширило возможности «Круга добра». Теперь фонд сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом.

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Такое постановление № 2432 от 26.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве сообщили, что такое решение позволит «Кругу добра» закупать лекарства и медизделия на более длительный срок и создавать необходимый запас для незамедлительного оказания помощи пациентам. Этим же документом расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом. В список попали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Сингапур, Южная Корея и Япония.