За 11 месяцев аптечные продажи лекарств в упаковках не выросли

В ноябре 2022 года аптечные продажи всего ассортимента (лекарства, БАД и прочее) выросли на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и составили 153,3 млрд руб. Большая часть доли пришлась на лекарства – 116,9 млрд руб. (+6%) и 448,5 млн упаковок (+1%). На втором месте прочий ассортимент – 174,9 млн упаковок (-3%) на 25,6 млрд руб. (+16%), на третьем – БАД – 43,6 упаковок (-2%) на 10,7 млрд руб. (+8%).

Согласно данным AlphaRM, за 11 месяцев аптеки продали 4,6 млрд упаковок лекарств. По сравнению с таким же периодом 2021 года натуральное потребление не выросло. В рублях рост составил 9% – 1,2 трлн руб.

Самое сильное снижение натуральных продаж у прочего ассортимента – на 18%, за 11 месяцев продано 1,8 млрд упаковок на 275 млрд руб. (+17%). Продажи БАД в упаковках снизились на 1% до 428,3 млн, в денежном выражении они выросли на 15% и составили 103,8 млрд руб.

Как продавались лекарства

В течение 2022 года продажи лекарств не уходили далеко от уровня 2021 года. Исключение составило начало года, когда в январе-феврале была вспышка заболеваемости новым вариантом COVID-19, а в марте возник ажиотаж из-за геополитической обстановки.

В январе-ноябре рост продаж лекарств был скорее инфляционным: в рублях он был +9%, а в упаковках рынок не вырос. При этом средняя цена увеличилась на 10% с 237,92 руб. до 261,62 руб. за упаковку.

В 2022 году первое место по-прежнему у лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В первую тройку вошли противопростудные и противокашлевые препараты, а также средства от насморка. Лидеры прошлого года – противовирусные лекарства и антикоагулянты спустились на пятое и шестое места соответственно.

TOP10 терапевтических групп по объему продаж в январе-ноябре 2022 года 11 мес. 2022 11 мес. 2021 Группа EphMRA (2 уровень) Продажи 11 мес. 2022, млрд руб. Динамика 11 мес. 2022/11 мес. 2021 1 1 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 61,96 14% 2 4 Противопростудные и противокашлевые препараты 51,96 11% 3 6 Препараты для лечения заболеваний носа 50,50 19% 4 5 Противовоспалительные и противоревматические препараты 50,44 16% 5 3 Противовирусные препараты для системного использования 47,53 -1% 6 2 Антикоагулянты 46,86 -7% 7 7 Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами 44,05 20% 8 8 Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения 41,24 14% 9 10 Урология 36,94 6% 10 15 Препараты для лечения заболеваний горла 36,04 30% Источник: AlphaRM

При этом рейтинг самых продаваемых брендов возглавляет противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), а антикоагулянты «Эликвис» (МНН апиксабан) и «Ксарелто» (МНН ривароксабан) вошли в первую тройку. В то же время у всех них продажи снизились.

TOP10 брендов по объему продаж в январе-ноябре 2022 года Бренд Продажи 11 мес. 2022, млрд руб. Динамика 11 мес.2022/11 мес. 2021 Доля 11 мес. 2022 Доля 11 мес. 2021 Арбидол 14,39 -6% 1,20 1,39 Эликвис 12,99 -5% 1,08 1,25 Ксарелто 12,76 -15% 1,06 1,37 Детралекс 7,91 2% 0,66 0,70 Ингавирин 7,53 -2% 0,63 0,70 Нурофен 7,36 4% 0,61 0,64 Пенталгин 7,16 15% 0,59 0,57 Терафлю 7,15 24% 0,59 0,53 Мексидол 7,05 5% 0,59 0,61 Гептрал 6,64 -5% 0,55 0,64 Источник: AlphaRM

Доля отечественных лекарств растет

По итогам 11 месяцев 2022 года доля импортных лекарств в рублях составила 58%, в прошлом году она была 60%. Соответственно, доля отечественных лекарств в январе-ноябре текущего года была 42%.

В упаковках российские препараты традиционно лидируют – 64%. При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года их натуральная доля выросла всего на один процентный пункт.

Источник: AlphaRM

Елена Калиновская

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