За 11 месяцев аптечные продажи лекарств в упаковках не выросли

В ноябре 2022 года аптечные продажи всего ассортимента (лекарства, БАД и прочее) выросли на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и составили 153,3 млрд руб. Большая часть доли пришлась на лекарства – 116,9 млрд руб. (+6%) и 448,5 млн упаковок (+1%). На втором месте прочий ассортимент – 174,9 млн упаковок (-3%) на 25,6 млрд руб. (+16%), на третьем – БАД – 43,6 упаковок (-2%) на 10,7 млрд руб. (+8%).
Согласно данным AlphaRM, за 11 месяцев аптеки продали 4,6 млрд упаковок лекарств. По сравнению с таким же периодом 2021 года натуральное потребление не выросло. В рублях рост составил 9% – 1,2 трлн руб.
Самое сильное снижение натуральных продаж у прочего ассортимента – на 18%, за 11 месяцев продано 1,8 млрд упаковок на 275 млрд руб. (+17%). Продажи БАД в упаковках снизились на 1% до 428,3 млн, в денежном выражении они выросли на 15% и составили 103,8 млрд руб.
Как продавались лекарства
В течение 2022 года продажи лекарств не уходили далеко от уровня 2021 года. Исключение составило начало года, когда в январе-феврале была вспышка заболеваемости новым вариантом COVID-19, а в марте возник ажиотаж из-за геополитической обстановки.
В январе-ноябре рост продаж лекарств был скорее инфляционным: в рублях он был +9%, а в упаковках рынок не вырос. При этом средняя цена увеличилась на 10% с 237,92 руб. до 261,62 руб. за упаковку.
В 2022 году первое место по-прежнему у лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В первую тройку вошли противопростудные и противокашлевые препараты, а также средства от насморка. Лидеры прошлого года – противовирусные лекарства и антикоагулянты спустились на пятое и шестое места соответственно.
|TOP10 терапевтических групп по объему продаж в январе-ноябре 2022 года
|11 мес. 2022
|11 мес. 2021
|Группа EphMRA (2 уровень)
|Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.
|Динамика 11 мес. 2022/11 мес. 2021
|1
|1
|Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|61,96
|14%
|2
|4
|Противопростудные и противокашлевые препараты
|51,96
|11%
|3
|6
|Препараты для лечения заболеваний носа
|50,50
|19%
|4
|5
|Противовоспалительные и противоревматические препараты
|50,44
|16%
|5
|3
|Противовирусные препараты для системного использования
|47,53
|-1%
|6
|2
|Антикоагулянты
|46,86
|-7%
|7
|7
|Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами
|44,05
|20%
|8
|8
|Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|41,24
|14%
|9
|10
|Урология
|36,94
|6%
|10
|15
|Препараты для лечения заболеваний горла
|36,04
|30%
|Источник: AlphaRM
При этом рейтинг самых продаваемых брендов возглавляет противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), а антикоагулянты «Эликвис» (МНН апиксабан) и «Ксарелто» (МНН ривароксабан) вошли в первую тройку. В то же время у всех них продажи снизились.
|TOP10 брендов по объему продаж в январе-ноябре 2022 года
|Бренд
|Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.
|Динамика 11 мес.2022/11 мес. 2021
|Доля 11 мес. 2022
|Доля 11 мес. 2021
|Арбидол
|14,39
|-6%
|1,20
|1,39
|Эликвис
|12,99
|-5%
|1,08
|1,25
|Ксарелто
|12,76
|-15%
|1,06
|1,37
|Детралекс
|7,91
|2%
|0,66
|0,70
|Ингавирин
|7,53
|-2%
|0,63
|0,70
|Нурофен
|7,36
|4%
|0,61
|0,64
|Пенталгин
|7,16
|15%
|0,59
|0,57
|Терафлю
|7,15
|24%
|0,59
|0,53
|Мексидол
|7,05
|5%
|0,59
|0,61
|Гептрал
|6,64
|-5%
|0,55
|0,64
|Источник: AlphaRM
Доля отечественных лекарств растет
По итогам 11 месяцев 2022 года доля импортных лекарств в рублях составила 58%, в прошлом году она была 60%. Соответственно, доля отечественных лекарств в январе-ноябре текущего года была 42%.
В упаковках российские препараты традиционно лидируют – 64%. При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года их натуральная доля выросла всего на один процентный пункт.
Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
pharmvestnik