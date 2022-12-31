Gilead выкупила все права на первый в своем классе онкопрепарат Jounce Therapeutics

Американская Gilead Sciences объявила о приобретении у Jounce Therapeutics всех оставшихся прав на потенциально первую в своем классе иммунотерапию рака GS-1811 за $67 млн.

Компании внесли поправки в свое действующее лицензионное соглашение о правах на GS-1811 (ранее JTX-1811). Gilead возьмет на себя ответственность за дальнейшее развитие и коммерциализацию GS-1811 по всему миру. Ожидается, что внесение изменений в сделку снизит ее прибыль на акцию в 2022 году на 4 цента как с учетом GAAP, так и без учета GAAP, отмечает Reuters.

GS-1811 в настоящее время проходит раннюю стадию испытаний для пациентов с солидными опухолями. Препарат представляет собой моноклональное антитело, предназначенное для избирательного истощения иммуносупрессивных опухолевых Т-регуляторных клеток (TITR). Его мишенью является CCR8, хемокиновый рецептор.

В 2020 году Gilead Sciences объявила о заключении соглашения с Jounce Therapeutics, которая вела разработку новых методов таргетной и иммунотерапии рака, на эксклюзивную лицензию лекарственного средства JTX-1811.

gxpnews