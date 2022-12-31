Путин запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Владимир Путин по видеосвязи запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов особой экономической зоны «Моглино».

«Проектная мощность завода – порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», – сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что предприятие поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение.

Власти Псковской области считают, что после запуска завода «Титан-Полимер» объем частных инвестиций от реализации проекта составит не менее 17,6 млрд рублей. Также после запуска планируется создать более 500 рабочих мест.

С группой компании «Титан-Полимер» связаны более 200 предприятий, в том числе транспортно-логистические, организации строительного бизнеса, производящие и торгующие строительными материалами, охранные предприятия.

gxpnews