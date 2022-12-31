«Ъ»: продажи БАД в аптеках сократились в ноябре

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках, которые после провала в апреле – июле стали расти в конце лета, вновь сократились в ноябре. За месяц было продано 23,2 млн упаковок, что почти на 17% меньше год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group. Сумма, которую потребители за год потратили на БАД, составляет 7,5 млрд рублей.

Хотя в денежном выражении этот объем вырос на 0,6% к октябрю, но в натуральном он сократился на 3,4%. Еще заметнее продажи добавок в упаковках сократились в годовом измерении – на 16,8% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Эксперты связывают такую тенденцию не только со стремлением покупателей к экономии, но и со снижением распространения COVID-19, так как эти средства используются при реабилитации после перенесенного заболевания. Кроме того, значительную конкуренцию фармретейлерам составляют маркетплейсы, продающие БАД по более низкой цене.

По данным DSM Group, по итогам 11 месяцев аптечными сетями в целом реализовано 263,7 млн упаковок БАД – это на 6,5% меньше год к году. Общая выручка – 81,8 млрд рублей, что, напротив, больше на 12,3% год к году за счет увеличения цен.

На протяжении 2022 года продажи БАД в фармрознице шли неравномерно. В марте ажиотажный спрос, вызванный после 24 февраля не только на БАД, но и на лекарства, позволил фармрознице продать рекордные 37,3 млн упаковок биодобавок на 12,3 млрд рублей, что оказалось на 42,7% больше по сравнению с февралем. В апреле продажи упали на 38,5% месяц к месяцу, в мае – на 15,5%. В июне и июле сокращение составило соответственно на 9,4% и 5% месяц к месяцу. Падение спроса на БАД прекратилось в августе, когда было продано 18 млн упаковок на 5,7 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем в июле, и продолжился рост в сентябре-октябре.

В первую очередь покупатели начинают отказываться от биодобавок, так как это не жизненно важная продукция, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По словам эксперта, часть спроса оттянули на себя маркетплейсы.

gxpnews