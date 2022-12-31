«Честный знак» в 2022 году обработал более 1,5 млрд документов

Национальная система маркировки «Честный знак» в 2022 году обработала 1,56 млрд электронных документов. Это на 40% больше, чем в 2021 году (1,12 млрд).

99,9% документов были обработаны в соответствии с регламентными сроками, 95% документов – менее чем за минуту. Задержки при обработке оставшихся 0,1% случаев были связаны с ошибками на стороне компаний при подаче информации в систему.

Объем хранилища данных системы в 2022 году увеличен с 52 до 68 петабайт.

Частью системы маркировки является мобильное приложение для проверки товаров потребителями – «Честный знак». Его скачало почти 8,5 млн человек. В 2022 году пользователи проверили 35 млн товаров, а за все время работы приложения они отсканировали 108 млн товаров.

Чаще всего в 2022 году пользователи мобильного приложения проверяли:

– молочную продукцию – 12 млн сканирований;

– обувь – 5,5 млн;

– воду – 3 млн;

– лекарства – 2,9 млн;

– одежду – 2,8 млн.

Национальная система маркировки «Честный знак» стартовала в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, электронные сигареты и жидкости для них, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля маркировка будет введена для пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАД, антисептиков и медицинских изделий.

gxpnews