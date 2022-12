Владимир Христенко ушел с поста президента «Нанолек» «Честный знак» в 2022 году обработал более 1,5 млрд документов » Медицинским директором «Медскана» стала Светлана Каневская Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская, в разное время работавшая на руководящих позициях в «Семейном докторе», ЕМС и других крупных сетях клиник, стала медицинским директором АО «Медскан». Назначение, пояснили в компании, связано с перераспределением полномочий в руководстве АО после присоединения сети Medical On Group. «Светлана Сергеевна является не только известным врачом, но и признанным организатором в сфере здравоохранения. Наш подход в формировании управленческой команды заключается в привлечении лучших специалистов, способных решать масштабные задачи, стоящие перед группой компаний на ближайшие годы», – рассказал Vademecum основатель и председатель совета директоров ГК «Медскан» Евгений Туголуков. В сфере ответственности Светланы Каневской – разработка направлений и единых стандартов медпомощи в клиниках ГК «Медскан», развитие инноваций и внедрение новых медицинских технологий, реализация политики по подбору медицинских кадров, организация их обучения и переобучения, осуществление обмена опытом между специалистами. Светлана Каневская окончила лечебный факультет Омской государственной медицинской академии, проходила стажировку в университетских клиниках Германии (в Бонне, Дюссельдорфе и Бохуме), работала заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней ОмГМА, медицинским директором (главным врачом) в таких компаниях, как «Семейный доктор», «Петровские ворота», ЕМС, Medical On Group. Также Каневская является профессором кафедры семейной медицины Белгородского государственного университета. В начале 2022 года 25,001% в ГК «Медскан» приобрело АО «Русатом Хэлскеа» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В конце октября ГК заключила с фондом UFG соглашение о приобретении сети лабораторий KDL (сумма сделки, закрытой в конце декабря, не раскрывается, источники газеты «Ведомости» оценивают ее в 19-20 млрд рублей). В ноябре стало известно, что группа «Медскан» выкупила российский бизнес израильской сети медицинских центров Medical On Group. В результате сделки ГК приобрела 23 многопрофильные клиники в 15 российских регионах. По решению акционеров в декабре генеральным директором АО «Медскан» назначен Сергей Иванченко, ранее занимавший в группе компаний должность директора по развитию. С мая 2022 года гендиректором ГК был совладелец Medical On Group Александр Каневский, теперь он перешел на пост операционного директора ГК «Медскан». В 2021 году сеть «Медскан» выручила 4,3 млрд рублей (против 4,1 млрд рублей в 2020 году) и с этим показателем заняла 13-е место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник».

Фото: medscannet.ru vademec