Владимир Христенко ушел с поста президента «Нанолек»

«Сейчас для «Нанолек» наступило время перехода на следующий уровень, который требует иного стиля управления, чем у меня, – подчеркивает Владимир Христенко. – Я однозначно человек стартапа. Моя стихия – создание чего-то с нуля, с максимальными рисками, но и с максимальным драйвом», – объяснил Христенко.

Он добавил, что последние несколько лет инвестировал в стартапы других предпринимателей, но ему «этого мало». Сейчас Христенко планирует взять паузу, «перевести дух, порефлексировать о том, что было сделано и достигнуто».

И Христенко, и Некрасов – сооснователи «Нанолек». Они же вместе с Евгением Вайнштейном и Андреем Реусом выкупили через кипрскую компанию долю госкомпании «Роснано», вышедшей из капитала «Нанолек» в 2019 году. «Роснано» вложила в «Нанолек» 1,28 млрд рублей и продала свою долю за 2,35 млрд рублей.

Некрасов планирует развивать партнерства «Нанолек» с крупными игроками российского рынка – это он называет главной задачей ближайших лет.

Пока среди партнеров «Нанолек» преобладают иностранные компании. Французская Sanofi локализовала на мощностях «Нанолек» вакцину Пентаксим, закупаемую по Нацкалендарю профилактических прививок, и планировала локализовать до стадии полного цикла вакцину против менингококковой инфекции Менактра. «Нанолек» готовит к выпуску на рынок вакцину для профилактики пневмококковой инфекции на основе субстанции южнокорейской SK Biosciences. В Кировской области локализовывала свои препараты и немецкая Merck. Но после февральских событий ведущие мировые фармкомпании сообщили о приостановке инвестиций в Россию. Уже достигнутых на тот момент договоренностей по локализации это не коснулось.

Есть у «Нанолек» и проекты с российскими разработчиками. Вместе с научно-производственной компанией «Комбиотех» «Нанолек» испытывает вакцину против вируса папилломы человека, вместе с Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова работает над созданием вакцины от полиомиелита.

У «Нанолек» – завод в Кировской области. Выручка предприятия, по данным компании, в 2021 году выросла на 57% – до 20 млрд рублей.