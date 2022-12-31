ФКУ Минздрава закупит Золгенсму для «Круга добра» по сниженной цене

Так, стоимость упаковки препарата Золгенсма для «Круга добра» составит 94,6 млн рублей вместо 110 млн рублей, как это было при заключении первого тендера.

О том, что стоимость генотерапевтического препарата для фонда «Круг добра» может снизиться, в начале декабря говорила руководитель ФКУ Елена Максимкина. Тогда она отмечала, что стоимость нового контракта на поставку препарата Золгенсма будет обсуждаться с ФАС, так как со времени заключения действующего контракта цены на препарат в мире снизились. Например, поступают сообщения, что в Японии и Бразилии цена на Золгенсму теперь ниже российской.

По словам председателя правления госфонда Александра Ткаченко, цена для России на препарат не должна быть выше, чем в других странах.

В России препарат зарегистрирован в начале декабря 2021 года. Согласно российской инструкции по применению препарата, Золгенсма показана пациентам весом до 21 кг с генетически подтвержденным диагнозом СМА с биаллельными мутациями в гене SMN1 и не более чем тремя копиями гена SMN2. Экспертный совет фонда сначала одобрил эти показания, но в конце апреля 2022 года скорректировал критерии назначения препарата. Теперь фонд принимает к рассмотрению заявки на приобретение Золгенсмы только для детей со СМА младше 2 лет и массой тела не более 13,5 кг. В фонде отметили, что уточнение критериев потребовалось в связи с большим потоком заявок в «Круг добра» от регионов – те просили сменить ранее назначенную терапию другими препаратами на лечение Золгенсмой детям, которые значительно старше 2 лет.

Победителем первого проведенного в России аукциона на закупку генотерапевтического препарата Золгенсма для детей – подопечных «Круга добра» стала компания «Скопинфарм». Общая стоимость аукциона составила 5,5 млрд рублей.

До регистрации препарата в России «Круг добра» закупал его для своих подопечных как незарегистрированный.