Правительство не включило ни одного нового препарата в перечень ВЗН на 2023 год

В Перечень ЖНВЛП в 2023 году войдут пять препаратов: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим+[сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии). Соответствующее распоряжение № 4173-р от 24.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Какие препараты не внесли в перечни

Количество включенных в ЖНВЛП препаратов меньше, чем планировалось. В апреле Минздрав опубликовал проект распоряжения, где речь шла о восьми новых МНН (см. табл. 1). Кроме того, предполагалось, что три препарата пополнят перечень лекарств для программы высокозатратных нозологий (ВЗН). Это два препарата для гемофилии — лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол, а также противоопухолевый — карфилзомиб. В 2023 году перечень ВЗН не будет пополнен вовсе.

В 2022 году в ЖНВЛП внесены 12 новых МНН, в перечень ВЗН — 4 МНН.

Всего в конце 2021-го и в течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 МНН. Часть из них вошла в проект распоряжения, другая часть была одобрена уже после его публикации (см. табл. 2). В итоге из общего количества одобренных лекарств выбрано только пять новых МНН для включения в ЖНВЛП.

«Не могу сказать, что для пациентов стал большой неожиданностью тот факт, что ВЗН не пополнился ни одним препаратом, — прокомментировал изменения сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. — Мы догадывались, что будет некая оптимизация. Однако надежду вселял тот факт, что Минздрав уже принял заявки на новые препараты на 2023 год. Значит, собирались закупать. Я хочу отметить, что речь идет об инновационных лекарствах и небольшой когорте пациентов, для которых прежняя терапия была неэффективна. Часть пациентов уже были переведены на новые лекарства. Что же теперь их вновь переводить на терапию, которая им не помогает? Мы продолжим диалог с властями, чтобы убедить их в необходимости обеспечения доступности инновационных препаратов».

Он также добавил, что включение в ЖНВЛП гарантирует более низкие цены, ведь, как правило, фармкомпании при рассмотрении препарата комиссией предлагали наименьшие цены по сравнению с референтными странами.

Препараты для детей

В перечень не внесены препараты для лечения орфанных болезней: тедуглутид применяется при синдроме короткой кишки, ланаделумаб показан для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека. В то же время эти лекарства правительство уже закупает для подопечных фонда «Круг добра» не зависимо от того, в какие перечни оно входит или не входит.

С 2023 года дети до 19 лет, которые до сих пор обеспечивались лекарствами за счет программы ВЗН, теперь будут переведены под опеку «Круга добра». Скорее всего, они смогут получить необходимые препараты, которые не включены в лекарственные перечни. В частности, речь идет о лекарствах для лечения гемофилии.

Однако в перечень не вошло лекарство для лечения гепатита С — глекапревир+пибрентасвир. Это первый и пока единственный препарат в России, который может применяться для лечения хронического гепатита С у детей от 3 до 12 лет. А гепатит С в перечень болезней «Круга добра» не входит.

Когда перечень не пополнялся

Это не первый случай, когда ЖНВЛП изменяется не так, как ожидало общество. В 2017 году, несмотря на то что комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала включить в список ЖНВЛП 20 новых МНН, перечень не был обновлен.

На следующий год — 2018 — ЖНВЛП расширился сразу на 60 препаратов.

Таблица 1. Изменения в перечни лекарств, предусмотренные проектом постановления правительства МНН Торговое наименование Производитель Лекарственная форма Цена, руб. Перечень Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности Ранитидин Несколько Несколько Все — Искл. из всех перечней Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ Тедуглутид Гэттестив Takeda Лиофилизат 1 350 000 ЖНВЛП Гемостатические средства Лоноктоког альфа Афстила CSL Behring Лиофилизат 10,75 (за МЕ) ЖНВЛП + ВЗН Руриоктоког альфа пэгол Аденовейт Baxalta Innovation Лиофилизат 10,70 (за МЕ) ЖНВЛП + ВЗН Гематологические препараты другие Ланаделумаб Такзайро Takeda Раствор для подкожного введения 930 000 (за упак.) ЖНВЛП Противовирусные препараты системного действия Долутегравир+ламивудин Довато GSK Таблетки 5 585,45 (за упак.) ЖНВЛП Препараты для лечения заболеваний сердца Рамиприл Несколько Несколько Таблетки Н/д ЖНВЛП Анальгетики Парацетамол Несколько Несколько Корректировка написания лекарственной формы — Миним. ассорт. аптек Противопаркинсонические препараты Брекспипразол Рексалти Lundbeck Таблетки Н/д ЖНВЛП Противоопухолевые препараты Паклитаксел+альбумин Абраксан Sanofi Лиофилизат 12 916 (1 фл. 100 мг) ЖНВЛП Карфилзомиб Кипролис Amgen Лиофилизат 52 119,61 (1 фл. 60 мг) ВЗН Источник: Минздрав РФ