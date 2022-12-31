Для фармпроизводства компромиссы недопустимы

О том, как в сложных экономических условиях компания решает возникающие проблемы с высокотехнологичным оборудованием, рассказывает Роман Деньщиков, директор по производству АО «Вертекс».

Один из самых простых вариантов решения проблем – сотрудничество с рядом российских и европейских компаний, которые предлагают свои услуги по закупке запчастей к оборудованию тех производителей, которые ушли с рынка РФ и/или отказались от сотрудничества с российскими фармзаводами.

Второй вариант – импортозамещение. Очевидно, что детали и узлы оборудования имеют определенный срок эксплуатации, по истечении которого их необходимо менять на новые. Также есть много расходных элементов. Ежегодно мы проводим технический аудит каждой единицы оборудования и создаем дефектные ведомости, анализируем степень износа запчастей и составляем план закупок на следующий год.

Но так как в нынешних условиях невозможно закупить все оригинальные запчасти, приходится мыслить нестандартно. Например, у нас на производстве создан специальный отдел, где сотрудники готовят чертежи необходимых деталей. Мы нашли местных производителей, которые по ним изготавливают аналоги запчастей для оборудования. При этом качество деталей соответствует уровню оригинальных запчастей и по некоторым позициям даже превосходит его, а сроки изготовления и цена значительно меньше. В итоге мы работаем с несколькими такими компаниями.

Однако над решением подобных задач мы начали задумываться не с февраля этого года, а значительно раньше, чтобы оптимизировать сумму затрат на эксплуатацию оборудования. Санкционная политика активизировала наши действия в этом направлении.

Мы получаем от местных производителей значительное количество изделий, в ряде случаев усовершенствованных и с лучшей износостойкостью. Например, для нас изготовили сегмент для капсульной машины со специальным покрытием. У оригинальной детали оно держится всего три месяца эксплуатации, российское мы уже используем полгода, и покрытие до сих пор как новое.

В нынешних условиях поставки оригинальных комплектующих сложные и дорогие. Сроки поставок увеличились более чем в два раза. Также значительно выросла и стоимость запчастей: появились логистическая надбавка и надбавка, которую берут посредники. Поэтому дешевле и качественнее найти российских производителей, которые выполнят задание по нашим чертежам.

Еще один кейс – есть зарубежные компании, которые хотят с нами сотрудничать, но из-за санкций не могут. Чтобы работать с давними партнерами, в ряде случаев все же приходится делать это через посредников.

Парадокс санкций заключается в том, что целую определенную единицу оборудования можно поставить, потому что ей присвоен код, который не попадает под санкционный запрет. А вот некоторые запчасти для этой единицы оборудования имеют коды, которые в санкциях Евросоюза соответствуют запчастям двойного назначения, и их поставка в Россию запрещена. Поэтому приходится такие запчасти закупать через посредников и третьи страны. Что, конечно же, сказывается и на цене, и на сроках поставки.

В 2023 году мы собираемся оснащать на производстве специальный участок трансфера. Сейчас опытные серии продуктов мы отрабатываем на обычном промышленном оборудовании, это снижает эффективность его работы. Поэтому мы планируем закупить среднетоннажное оборудование и проводить все опытно-промышленные отработки на нем. Как и остальное оборудование на производстве, оно также будет от европейских поставщиков.

gxpnews