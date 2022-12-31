Утверждены критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи

«Утвердить прилагаемые критерии включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешённых к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — говорится в постановлении.

В частности, уточняется, что в перечень для дистанционной торговли рецептурными лекарствами не вошли лекарственные препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Препараты также не должны относиться к анаболическим стероидам, антипсихотическим средствам, анксиолитикам, антидепрессантам, снотворным или седативным средствам, а также не должны быть предназначены для прерывания беременности.

Кроме того, в перечень не вошли радиофармацевтические и иммунобиологические лекарственные препараты, а также препараты, для которых в соответствии с инструкцией по применению должен быть установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия. Не вошли также в перечень спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%, и препараты, изготовленные аптечными организациями.

remedium