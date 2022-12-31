По итогам ноября натуральный объём поставок фармсубстанций в Россию сократился

По данным аналитической компании RNC Pharma, за период с января по ноябрь 2022 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 174,5 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Примечательно, что рублёвая динамика уходит в минус, здесь относительно аналогичного периода 2021 г. фиксируется прирост на уровне -3,9%. Натуральные объёмы поставок продолжили рост, здесь показатель динамики при проведении расчётов в тоннах составил 19,8%, всего за первые 11 месяцев уходящего года в Россию было отгружено 18,9 тыс. тонн АФИ.

Итоги ноября 2022 г. в целом продемонстрировали значительное сокращение активности в отношении поставок фармацевтического сырья в нашу страну, денежный объём относительно ноября 2021 г. сократился на 27%, отгрузки исчислялись суммой 12,9 млрд. руб. Но и натуральные объёмы поставок при этом корректировались вниз (-9% в тоннаже), причём в текущем году это происходит всего в третий раз, до этого спад фиксировался только в марте и апреле, причём тогда он сопровождался довольно жёстким кризисом в логистике, сейчас, судя по всему речь идёт именно о коррекции в связи с сокращением активности на рынке и приличными объёмами запасов, сформированных в период благоприятной ситуации на валютном рынке. Ситуация эта в декабре, кстати, довольно серьёзно поменялась. Вполне очевидно, что рублёвые объёмы поставок по итогам последнего месяца 2022 г. тоже будут находиться под этим влиянием.

Общее количество поставляемых в нашу страну АФИ, если считать по МНН, за 11 месяцев 2022 г. составило 706 наименований, это на 43 позиции больше, чем годом ранее. Интересно, что в текущем году стартовали поставки 51 наименования, которые ранее (с 2010 г.) в нашу страну не ввозились, во всяком случае из-за пределов ЕАЭС.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения натуральной динамики поставок в январе-ноябре 2022 г. стал ривароксабан, за год отгрузки выросли в 31 тысячу раз (в кг), впрочем, это связано прежде всего с эффектом низкой базы, в 2021 г. ввозились граммовые количества продукта.

remedium