ФАС согласовала предельную цену на «Лакосамид»

Предельная цена на отечественный препарат против эпилепсии «Лакосамид» составит 446,5 рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем телеграм-канале.

«ФАС согласовала цены на первый дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) лакосамид. Согласованные предельные цены на лекарственный препарат с торговым наименованием „Лакосамид ПСК” ниже цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства на 12%. Так, предельная отпускная цена на дженерик в дозировке 50 мг составила 446,49 рубля, в то время как аналогичного референтного препарата в той же форме выпуска – 506,17 рубля», – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что решение позволит повысить ценовую и ассортиментную доступность этих лекарств для граждан России. В службе напомнили, что ЛС является первым воспроизведенным препаратом в форме таблеток отечественного производства в рамках МНН лакосамид.

gxpnews