«Честный знак» в 2022 году обработал 1,56 млрд электронных документов

Национальная система маркировки «Честный знак» в 2022 году обработала 1,56 млрд электронных документов. Это на 40% больше, чем в 2021 году (1,12 млрд).

99,9% документов были обработаны в соответствии регламентными сроками, 95% документов — менее, чем за 1 минуту. Задержки при обработке оставшихся 0,1% случаев были связаны с ошибками на стороне компаний при подаче информации в систему.

Объем хранилища данных системы в 2022 году увеличен с 52 до 68 петабайт.

Частью системы маркировки является мобильное приложение для проверки товаров потребителями — Честный ЗНАК. Его скачало почти 8,5 млн человек. В 2022 году пользователи проверили 35 млн товаров, а за все время работы приложения они отсканировали 108 млн товаров.

Чаще всего в 2022 году пользователи мобильного приложения проверяли:

• молочную продукцию — 12 млн сканирований;

• обувь — 5,5 млн;

• воду — 3 млн;

• лекарства — 2,9 млн;

• одежду — 2,8 млн.

Национальная система маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, электронные сигареты и жидкости для них, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля маркировка будет введена для пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.

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