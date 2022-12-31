Натуральный объем поставок фармсубстанций в ноябре сократился впервые с весны этого года

За период с января по ноябрь 2022 года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 174,5 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Аналитики RNC Pharma отмечают, что рублевая динамика уходит в минус. Здесь относительно аналогичного периода 2021 года фиксируется прирост на уровне -3,9%. Натуральные объемы поставок продолжили рост, тут показатель динамики при проведении расчетов в тоннах составил 19,8%. Всего за первые 11 месяцев уходящего года в Россию было отгружено 18,9 тыс. тонн АФИ*.

Итоги ноября 2022 года в целом продемонстрировали значительное сокращение активности в отношении поставок фармацевтического сырья в Россию. Денежный объем относительно ноября 2021 года сократился на 27%, отгрузки исчислялись суммой в 12,9 млрд руб. Но и натуральные объемы поставок при этом корректировались вниз (-9% в тоннаже), причем в текущем году это происходит всего в третий раз. До этого спад фиксировался только в марте и апреле, причем тогда он сопровождался довольно жестким кризисом в логистике, сейчас речь идет о коррекции в связи с сокращением активности на рынке и приличными объемами запасов, сформированных в период благоприятной ситуации на валютном рынке. Ситуация эта в декабре довольно серьезно поменялась, рублевые объемы поставок по итогам последнего месяца 2022 года тоже будут находиться под этим влиянием.

Общее количество поставляемых в страну АФИ, если считать по МНН, за 11 месяцев 2022 года составило 706 наименований, это на 43 позиции больше, чем годом ранее. Интересно, что в текущем году стартовали поставки 51 наименования, которые ранее (с 2010 года) в Россию не ввозились, во всяком случае из-за пределов ЕАЭС. Максимальные натуральные объемы среди таких новичков приходятся на кальция фосфат, продукт ввозился из Китая в интересах российского предприятия «Фармстандарт-Уфавита». Аналитики отмечают, что продукт, хоть и зарегистрирован в качестве фармацевтической субстанции, находит применение скорее в качестве вспомогательного вещества. Также они отмечают этанол, крупная поставка которого была осуществлена из Южной Осетии в интересах компании «Фарммед» из Владикавказа. Тройку новичков замыкает севеламер, который отгружался из Индии в интересах российской «ПСК-Фарма» из подмосковной Дубны.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения натуральной динамики поставок в январе — ноябре 2022 года стал ривароксабан: за год отгрузки выросли в 31 тысячу раз (в кг). Впрочем, по словам аналитиков, это связано прежде всего с эффектом низкой базы: в 2021 году ввозились граммовые количества продукта. Основной объем поставлялся из Китая, а крупнейшими покупателями выступили «Нижфарм» и «Березовский фармацевтический завод». Второй с точки зрения динамики результат (рост более чем в 1200 раз) зафиксирован по мельдонию, продукт поставлялся исключительно из Китая, а основной объем был выкуплен «НПФ Кем».

В денежном выражении среди наименований, показавших максимальную динамику поставок, помимо уже упоминавшихся выше позиций отметим также молнупиравир (рост в 483 раза в рублях). Основной объем данного АФИ отгружался в интересах компаний «Промомед» и «ОХФК», поставки осуществлялись соответственно из Китая и Индии. Достоин упоминания также тизанидин (рост в 232 раза), основной объем которого приобретала компания «Новартис-Нева», причем это один из немногих примеров, когда локализованные в России иностранные компании закупают сырье напрямую в Китае.

* В рамках ноябрьского обновления БД в текущие и исторические данные по ввозу АФИ в Россию были добавлены поставки фармацевтического сырья, проходящие по группе 28 ТН ВЭД, — продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов. В результате общий объем поставок АФИ увеличился относительно предыдущих опубликованных значений на 0,4% в рублевом и на 4,5% в натуральном выражении.

Артем Косенок

pharmvestnik