Минпромторг на год продлил разрешительный порядок вывоза ряда медизделий

Минпромторг на год продлил разрешительный порядок вывоза ряда медицинских изделий. Правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Министерство промышленности и торговли продлило разрешительный порядок вывоза ряда медизделий. Он будет действовать до 31 декабря 2023 года, а не до конца этого года, как было ранее. Приказ ведомства № 5367 от 20.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в пункт 3 приказа № 797 от 14.04.2022.

Ранее, в марте, правительство приняло постановление о введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы страны. В частности, такие правила были установлены для ряда медицинских изделий.

В мае из перечня продукции с разрешительным порядком их вывоза из России были исключены 82 позиции промышленной продукции. Так, ограничения на вывоз сняты для: лабораторной посуды (7017); очков и оправ (9003, 9004); сцинтиграфических и электромедицинских аппаратов (9018); аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- или другого ионизирующего излучения (9022).

Артем Косенок

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