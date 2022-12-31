Рейтинг препаратов с наименьшими запасами у поставщиков

В аптеках России периодически возникает дефектура того или иного препарата. Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств за последний месяц 2022 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
Для исследования лекарств, для которых потенциально возможна дефектура, аналитики взяли данные о наличии лекарств у дистрибьюторов и сопоставили их со скоростью продаж бренда в аптеках. Всего они обнаружили более 4,5 тысячи препаратов, запасов которых осталось на 30 дней и меньше. Для рейтинга отобраны 20 брендов с наибольшими объемом продаж.
Самыми востребованными в аптеках в декабре стали препараты для лечения вирусов и простуды. Так, самые высокие средние продажи на одну аптеку у противопростудного «Терафлю» – примерно 35 упаковок за месяц. И это препарат с самым низким запасом – всего 0,1 дня. Почти такие же средние продажи в месяц из одной аптеки у противопростудного «Анви-Макса» – 34 упаковки, на третьем месте «Арбидол Максимум» – 25 упаковок. При этом их запасы больше: «Анви-Макс» на 11 месте, «Арбидол» – на 16.
На втором месте по сниженным запасам оказался «Пульмикорт», применяемый при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких, на третьем месте – противоэпилептический препарат «Лирика».
Стоит отметить, что в России зарегистрировано несколько препаратов с такими же МНН, соответственно в аптеках есть замена этим брендам.
В рейтинге оказалось сразу два бренда с МНН сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая, применяемые для лечения ожирения.
|ТОП-20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Рейтинг
|Бренд, лекарственная форма
|Производитель
|МНН
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за месяц, упаковки
|1
|Терафлю, порошок
|GSK
|парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|0,1
|35,37
|2
|Пульмикорт, суспензия для ингаляций
|AstraZeneca
|будесонид
|0,3
|9,57
|3
|Лирика КАПС
|Viatris
|прегабалин
|0,5
|8,91
|4
|Виагра, таблетки
|Viatris
|силденафил
|0,8
|1,42
|5
|Ультракаин-ДС, раствор
|Sanofi
|артикаин
|1,4
|2
|6
|Нейротин, таблетки
|Viatris
|габапентин
|1,6
|5,86
|7
|Натрия хлорид, раствор
|Гротекс (Солофарм)
|натрия хлорид
|2,2
|17,87
|8
|Азилект ТАБ
|Teva
|разагилин
|3,7
|2,13
|9
|Простамол уно, капсулы
|Menarini
|сереноя ползучая
|9,4
|2,57
|10
|Нимесил, гранулы
|Menarini
|нимесулид
|9,7
|16,36
|11
|Анви-Макс, порошок
|Сотекс
|парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|11,3
|34,89
|12
|Актовегин, раствор
|Тakeda
|депротеинизированный гемодериват крови телят
|12,1
|5,15
|13
|Голдлайн плюс, капсулы
|Изварино Фарма
|сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|13,7
|2,85
|14
|Трекрезан, таблетки
|Гротекс (Солофарм)
|оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
|15,5
|6,98
|15
|Клайра, таблетки
|Bayer
|диеногест+эстрадиола валерат
|16,9
|1,96
|16
|Арбидол Максимум, капсулы
|Отисифарм
|умифеновир
|20,3
|25,72
|17
|Ксарелто, таблетки
|Bayer
|ривароксабан
|22,1
|3,63
|18
|Ингавирин КАПС
|Валента Фармацевтика
|имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
|23
|10,17
|19
|Редуксин, капсулы
|Промомед
|сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|25,9
|2,75
|20
|Акатинол мемантин, таблетки
|Merz
|мемантин
|27
|1,41
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
|**Данные по продажам из чеков аптек взяты за период 28.11.22—25.12.22.
Елена Калиновская
pharmvestnik