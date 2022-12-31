Рейтинг препаратов с наименьшими запасами у поставщиков

В аптеках России периодически возникает дефектура того или иного препарата. Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств за последний месяц 2022 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.

Для исследования лекарств, для которых потенциально возможна дефектура, аналитики взяли данные о наличии лекарств у дистрибьюторов и сопоставили их со скоростью продаж бренда в аптеках. Всего они обнаружили более 4,5 тысячи препаратов, запасов которых осталось на 30 дней и меньше. Для рейтинга отобраны 20 брендов с наибольшими объемом продаж.

Самыми востребованными в аптеках в декабре стали препараты для лечения вирусов и простуды. Так, самые высокие средние продажи на одну аптеку у противопростудного «Терафлю» – примерно 35 упаковок за месяц. И это препарат с самым низким запасом – всего 0,1 дня. Почти такие же средние продажи в месяц из одной аптеки у противопростудного «Анви-Макса» – 34 упаковки, на третьем месте «Арбидол Максимум» – 25 упаковок. При этом их запасы больше: «Анви-Макс» на 11 месте, «Арбидол» – на 16.

На втором месте по сниженным запасам оказался «Пульмикорт», применяемый при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких, на третьем месте – противоэпилептический препарат «Лирика».

Стоит отметить, что в России зарегистрировано несколько препаратов с такими же МНН, соответственно в аптеках есть замена этим брендам.

В рейтинге оказалось сразу два бренда с МНН сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая, применяемые для лечения ожирения.