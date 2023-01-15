За тех, кто в ТОПе: герои индустрии по итогам 2022 года

Выборы «Персон года» в разных номинациях – давняя традиция, от которой Vademecum решил не отказываться, невзирая на внешние обстоятельства. И так же по традиции онлайн-голосование вызвало бурный интерес и нешуточную борьбу между нашими читателями, голосовавшими за номинантов. Шорт-лист, как всегда, составлялся редакцией, исходя из активности и значимости влияния того или иного кандидата на отрасль в ушедшем году. И это уже признание заслуг. Посмотреть на список всех номинантов можно здесь. А вот – результаты голосования, подсчета и проверки голосов.
Надо признать, что на этот раз в большинстве номинаций еще в первые дни голосования определились по два лидера, и в финале первые и вторые места разделяли считаные десятки голосов.
Победитель номинации «Предприниматель Фарма»:
Петр Белый, основатель и председатель совета директоров ГК «Промомед»
Победитель номинации «Предприниматель Медицина»:
Дмитрий Фомин, совладелец сети «Клиника Фомина»
Победитель номинации «Топ-менеджер Фармпром»:
Сатия Карм Пуния, президент «ПСК Фарма»
Победитель номинации «Топ-менеджер Фармдистрибуция/ритейл»:
Аделя Кальметьева, генеральный директор аптечной сети «Фармленд»
Победитель номинации «Топ-менеджер Медицина»:
Елена Латышева, председатель совета директоров ГК «Эксперт»
Победитель номинации «Топ-менеджер Медпром»:
Анатолий Дабагов, президент АО «Медицинские технологии ЛТД»
Победитель номинации «Союзник»:
Александр Ткаченко, председатель правления фонда «Круг добра»
Победитель номинации «Лоббист»:
Владимир Чуланов, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням
Поздравляем победителей и всех номинантов! Пусть новый 2023-й будет полон возможностей вновь оказаться среди «Персон года».