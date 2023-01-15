Генеральный директор Novavax Стэнли Эрк уходит в отставку Фармдистрибьютора «ПрофитМед» готовят к банкротству » За тех, кто в ТОПе: герои индустрии по итогам 2022 года Выборы «Персон года» в разных номинациях – давняя традиция, от которой Vademecum решил не отказываться, невзирая на внешние обстоятельства. И так же по традиции онлайн-голосование вызвало бурный интерес и нешуточную борьбу между нашими читателями, голосовавшими за номинантов. Шорт-лист, как всегда, составлялся редакцией, исходя из активности и значимости влияния того или иного кандидата на отрасль в ушедшем году. И это уже признание заслуг. Посмотреть на список всех номинантов можно здесь. А вот – результаты голосования, подсчета и проверки голосов. Надо признать, что на этот раз в большинстве номинаций еще в первые дни голосования определились по два лидера, и в финале первые и вторые места разделяли считаные десятки голосов. Победитель номинации «Предприниматель Фарма»: Петр Белый, основатель и председатель совета директоров ГК «Промомед» Победитель номинации «Предприниматель Медицина»: Дмитрий Фомин, совладелец сети «Клиника Фомина» Победитель номинации «Топ-менеджер Фармпром»: Сатия Карм Пуния, президент «ПСК Фарма» Победитель номинации «Топ-менеджер Фармдистрибуция/ритейл»: Аделя Кальметьева, генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Победитель номинации «Топ-менеджер Медицина»: Елена Латышева, председатель совета директоров ГК «Эксперт» Победитель номинации «Топ-менеджер Медпром»: Анатолий Дабагов, президент АО «Медицинские технологии ЛТД» Победитель номинации «Союзник»: Александр Ткаченко, председатель правления фонда «Круг добра» Победитель номинации «Лоббист»: Владимир Чуланов, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Поздравляем победителей и всех номинантов! Пусть новый 2023-й будет полон возможностей вновь оказаться среди «Персон года». vademec