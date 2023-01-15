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За тех, кто в ТОПе: герои индустрии по итогам 2022 года

Выборы «Персон года» в разных номинациях – давняя традиция, от которой Vademecum решил не отказываться, невзирая на внешние обстоятельства. И так же по традиции онлайн-голосование вызвало бурный интерес и нешуточную борьбу между нашими читателями, голосовавшими за номинантов. Шорт-лист, как всегда, составлялся редакцией, исходя из активности и значимости влияния того или иного кандидата на отрасль в ушедшем году. И это уже признание заслуг. Посмотреть на список всех номинантов можно здесь. А вот – результаты голосования, подсчета и проверки голосов.

Надо признать, что на этот раз в большинстве номинаций еще в первые дни голосования определились по два лидера, и в финале первые и вторые места разделяли считаные десятки голосов.

Победитель номинации «Предприниматель Фарма»:

Петр Белый, основатель и председатель совета директоров ГК «Промомед»

Победитель номинации  «Предприниматель Медицина»:

Дмитрий Фомин, совладелец сети «Клиника Фомина»

Победитель номинации «Топ-менеджер Фармпром»:

Сатия Карм Пуния, президент «ПСК Фарма»

Победитель номинации  «Топ-менеджер Фармдистрибуция/ритейл»:

Аделя Кальметьева, генеральный директор аптечной сети «Фармленд»

Победитель номинации  «Топ-менеджер Медицина»:

Елена Латышева, председатель совета директоров ГК «Эксперт»

Победитель номинации  «Топ-менеджер Медпром»:

Анатолий Дабагов, президент АО «Медицинские технологии ЛТД»

Победитель номинации «Союзник»:

Александр Ткаченко, председатель правления фонда «Круг добра»

Победитель номинации «Лоббист»:

Владимир Чуланов, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням

Поздравляем победителей и всех номинантов! Пусть новый 2023-й будет полон возможностей вновь оказаться среди «Персон года».

vademec

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11 января, 2023 | Просмотров: 144