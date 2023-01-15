В Австралии фармацевты заявили о нехватке антибиотиков

Аптеки Австралии испытывают нехватку рецептурных антибиотиков, которые применяются для лечения пневмонии и фарингита. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение гильдии фармацевтов штата Новый Южный Уэльс.

«Список антибиотиков, которых не хватает в аптеках страны, довольно значителен, и есть основания полагать, что нам не удастся восполнить этот дефицит в течение долгого времени», – заявила вице-президент гильдии Адель Тахан.

Фармацевты считают, что дефицит лекарств возник в связи с нарушением графика поставок зарубежными производителями.

«Мы самостоятельно производим не очень много препаратов, и порядка 90% медикаментов поступают к нам из-за рубежа», – сказала Тахан.

Как она отметила, австралийский рынок потерял свою привлекательность для крупных компаний, поскольку стоимость многих препаратов снизилась, а спрос остается на прежнем уровне.

ВОЗ ранее сообщила о дефиците антибиотиков почти во всех странах ЕС.

gxpnews