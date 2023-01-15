Путин призвал ФАС контролировать цены на лекарства

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским заявил, что контроль за ценами в текущей ситуации – особенно важная задача.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», – сказал Путин.

По словам руководителя ФАС РФ, контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Речь, в частности, идет о лекарственных препаратах.

«У нас, как я сказал, ведется работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 000 цен, из которых 7000 снижены в среднем на 35%», – заявил Шаскольский.

Он также добавил, что ведется работа по обеспечению минеральными удобрениями российских сельхозтоваропроизводителей «в необходимом объеме по приемлемым ценам».

«Для этого нами совместно с коллегами из министерств разработана торгово-сбытовая политика, которая учитывает порядок формирования цен на удобрения, порядок индексации таких цен, предельные объемы вознаграждения дистрибьюторов. В результате такие торгово-сбытовые политики утверждены крупнейшими производителями минеральных удобрений, и Федеральная антимонопольная служба обеспечивает контроль за соблюдением. В результате у нас сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме минеральными удобрениями по доступным ценам», – подчеркнул глава ФАС России.

gxpnews