BioNTech купит британский стартап в области искусственного интеллекта InstaDeep

Немецкая компания BioNTech заявила во вторник, 10 января, что приобретет оставшуюся часть британского стартапа по искусственному интеллекту InstaDeep, которой она еще не владеет, за авансовый платеж в размере примерно 362 млн фунтов стерлингов ($439 млн), чтобы поддержать разработку лекарств.

Немецкий производитель вакцин намерен использовать технологию искусственного интеллекта для ускорения поиска лекарств и разработки иммунотерапии и вакцин следующего поколения.

Акционеры InstaDeep также будут иметь право на получение дополнительных поэтапных выплат, основанных на результатах деятельности, в размере до €200 млн.

В прошлом году BioNTech заявила, что в сотрудничестве с InstaDeep разработала метод быстрого определения того, является ли новый вариант вируса причиной для беспокойства.

gxpnews