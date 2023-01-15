Фармдистрибьютора «ПрофитМед» готовят к банкротству

Сообщение о намерении «Эклиф» обратиться в суд с заявлением о банкротстве ЗАО «ПрофитМед» опубликовано 26 декабря 2022 года. Кредитор обязан опубликовать такое уведомление не менее чем за 15 дней до реальной подачи иска в суд. Он может в суд и не обратиться, тогда уведомление через месяц теряет силу. Это первое подобное уведомление в отношении «ПрофитМед».

У «Эклиф» есть основания для подачи в суд на банкротство «ПрофитМед». Компания в декабре взыскала с дистрибьютора более 1 млн рублей долга по трем искам.

Перспектива получения иска о банкротстве не единственный признак ухудшения положения «ПрофитМед» в последние месяцы. В 2022 году, по данным картотеки арбитражных судов, к «ПрофитМед» было подано 38 исков на общую сумму более 520 млн рублей, из них 32 иска на 390 млн рублей – за ноябрь-декабрь. Среди тех, кому задолжал «ПрофитМед», – ООО «Новартис Фарма» с исковыми требованиями 69,7 млн рублей, фармацевтическая компания АО «Авва Рус» (26 млн рублей), дистрибьютор ООО «Солгар Витамин» (25 млн рублей), производитель лекарств ООО «Озон Фарм» (8,1 млн рублей).

Сайт компании по состоянию на 10 января не работает. На запрос Vademecum в «ПрофитМед» не ответили.

По итогам первых девяти месяцев 2022 года «ПрофитМед» с выручкой 48,5 млрд рублей занял 8-ю строчку рейтинга DSM Group «ТОП20 российских дистрибьюторов». Долю компании на фармрынке тогда оценили в 3,1%. Эта доля существенно не менялась в течение года.

Но уже в ноябре участники рынка начали сообщать о проблемах «ПрофитМед» и готовящемся банкротстве дистрибьютора. Сначала об этом узнали производители, а затем и розница, рассказали Vademecum несколько участников рынка.

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2022 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «ПрофитМед» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 32,3 млрд рублей, прибыль организации составила 133,2 млн рублей.

Фото: bankrotstvo-fizlic.ru

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