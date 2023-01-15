Фармдистрибьютора «ПрофитМед» готовят к банкротству BioNTech купит британский стартап в области искусственного интеллекта InstaDeep » «Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей «Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей. В перечне теперь 61 лекарственное средство. Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи. В него вошли три новых ЛС, всего в список теперь включен 61 препарат. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 21 октября и 9 декабря. В перечень теперь входят: тиотепа;

олипудаза альфа;

йобенгуан, 131I. Также фонд пополнил список еще одним заболеванием – болезнью Ниманна — Пика.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com Артем Косенок

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