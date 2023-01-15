В Подмосковье построили крупный складской фармкомплекс

В Пушкинском городском округе завершилось строительство складского здания фармацевтического комплекса площадью более 36 000 кв. м. Оно строилось полтора года и было сдано в срок, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«По итогам проверки Главгосстройнадзор выдал предприятию заключение о соответствии. Застройщик также получил разрешение на строительство еще одного складского здания на близлежащей территории. Его возведение запланировано в 2023 году», – заявил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Складской фармацевтический комплекс предназначен для приемки от поставщиков, хранения и выдачи потребителям готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения отечественного и зарубежного производства.

В 2022 году в Подмосковье был построен 101 складской комплекс, в том числе три фармацевтических.

Реализация фармкомплекса в Солнечногорске позволит создать 4000 рабочих мест, сообщалось ранее.

gxpnews