Eisai подает заявку на одобрение лекарства от болезни Альцгеймера в Европе

Японский производитель лекарств Eisai заявил, что подал маркетинговую заявку в европейский орган регулирования здравоохранения для рассмотрения своего препарата Lecanemab для лечения болезни Альцгеймера, который недавно получил ускоренное одобрение в США, сообщает Reuters.

Препарат, разработанный в сотрудничестве с Biogen, который будет продаваться под брендом Leqembi, относится к классу методов лечения, направленных на замедление прогрессирования нейродегенеративного заболевания путем удаления липких сгустков токсичного белка бета-амилоида из мозга. Почти все предыдущие экспериментальные препараты, использующие тот же подход, потерпели неудачу.

Заявка компании в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) основана на результатах исследования поздней стадии, в котором было показано, что препарат замедляет скорость снижения когнитивных функций у пациентов с ранними стадиями болезни Альцгеймера на 27% по сравнению с плацебо.

Eisai также подтвердила свои планы подать заявку на получение разрешения на продажу препарата в Японии до конца финансового года 31 марта.

На прошлой неделе компания также подала заявку на полное одобрение препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве средства для лечения пациентов на самых ранних стадиях нейродегенеративного заболевания.

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